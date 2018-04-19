Четверг, 19 Апреля 2018 20:57

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Серж Саргсян 19 апреля в ходе заседания правительства отказался от права собственности на правительственный особняк, который был ему подарен решением правительства Армении.

"Премьер-министр Армении будет жить на правительственной даче, то есть в предусмотренном для премьер-министра особняке - на правительственной даче", - 19 апреля, в ходе брифинга в правительстве сказал и.о. министра юстиции Давид Арутюнян.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, Серж Саргсян, выразив благодарность за ранее принятое Кабмином решение предоставить 3-му президенту Армении один из 7 особняков правительственной дачи у столичного района Конд, заявил, что из-за смены ситуации принял решение отказаться от права собственности на этот дом. Серж Саргсян попросил поручить соответствующим лицам подготовить проект решения - для его принятия на следующем заседании. "Сейчас не время для решения жилищного вопроса третьего президента Армении. К этому вопросу можно обратиться в дальнейшем, когда в этом кресле будет другой премьер-министр. Я надеюсь, что вы с пониманием относитесь к моему решению. Еще раз хочу поблагодарить вас за принятие такого решения", - заявил Серж Саргсян.

Отметим, что "правительственные дачи", находящиеся в центре Еревана в охраняемом участке Разданского ущелья, были построены еще в советские времена. Там обычно жили руководители республики, однако после отставки все они переезжали оттуда. И лишь для Сержа Саргсяна было сделано исключение. Решением правительства, дача, где в период президентства жил Саргсян с семьей, была безвозмездно передана ему в собственность.