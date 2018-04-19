Четверг, 19 Апреля 2018 20:26

АрмИнфо. В Ереване на площади Республики стартовал митинг оппозиции. Как заявили организаторы митинга, победа народа будет обеспечена путем парализации системы безопасности Сержа Саргсяна. А этого можно будет достичь проведением широкомасштабных, мирных акций протеста в различных уголках страны и частях столицы. Оппозиционеры заявили, что движение приобретает больший размах, к нему присоединяются все новые города и села республики, а также армянские общины и организации за рубежа, видные деятели культуры.

Участники акции установили связь с канадской актрисой армянского происхождения Арсине Ханджян. Она заявила, что полностью поддерживает справедливое народное движение. При этом она призвала народ не разочаровываться и довести свою борьбу до конца. Ханджян заявила, что многие деятели культуры Диаспоры рядом с армянским народом. Она призвала все оппозиционные силы Армении консолидироваться во имя перемен. "Сделайте нынешнего премьера узником созданной им же системы",- призвала актриса. Обратившись к премьер-министру Сержу Саргсяну, она сказала: "Хватит причинять страдания народу, откажитесь от должности, уважайте волю общества".

Певец Рубен Ахвердян в свою очередь заметил: "Кто видел такое, чтобы герои находились в тюрьме, а преступники правили народом. Мы против Сержа Саргсяна, Карена Карапетяна и новоявленного президента Армена Саркисяна. Все наши депутаты имеют дома за границей, если завтра здесь будет война, все они сбегут за рубеж".

Оперная дива Асмик Папян, обратившись с посланием к народу, заявила: "Неудавшийся лидер Серж Саргсян должен уступить власть народу'.