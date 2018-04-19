Четверг, 19 Апреля 2018 19:23

АрмИнфо.В последние дни тысячи наших граждан, большинство из которых являются студентами, предъявляют свои требования властям в форме акций протеста и шествий. Об этом говорится в заявлении президента Армена Саркисяна.

"Молодежь наше будущее - наши будущие солдаты, ученые и инженеры, политические деятели и правительственные чиновники. Безусловно, их голос должен быть услышан, а их мнение должно уважаться.

Безусловно, у нас в стране есть многочисленные социально-экономические, политические и правовые проблемы, которые требуют скорейшего решения. Парламент Армении и большинство правительства, обладающие соответствующими полномочиями, призваны обсуждать эти вопросы и находить приемлемые для общества решения.

Я убежден, что в подобных ситуациях единственным выходом является диалог в любом формате и уважение обоюдных точек зрения. Как руководитель страны, я призываю стороны к диалогу для нахождения наилучшего выхода из сложившейся ситуации. В этом плане, я разделяю озабоченность, выражаемую различными общественными и политическими организациями в связи с сложившейся ситуацией и приветствую предложение АРФ "Дашнакцутюн" создать платформу политических консультаций под патронажем Президента Республики Армения для поиска решений существующих проблем.

Пока эта платформа не создана, я призываю участников митингов - как протестующих, так и правоохранительные органы, проявить сдержанность и ответственность. Я хочу еще раз напомнить вам, что безопасность нашей страны, а также стабильность и национальная солидарность должны стать приоритетом и необходимостью для всех нас", - заключил президент.