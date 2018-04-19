Четверг, 19 Апреля 2018 19:10

АрмИнфо. Премьер-министр Серж Саргсян отказывается от переданному ему в собственность решением кабмина правительственной дачи. Об этом как заявил лидер оппозиционного движения "Сделай шаг, откажи Сержу" Никол Пашинян, Саргсян сообщил на заседании правительства.

Отметим, что решением кабмина Сержу Саргсяну была безвозмездно передана в собственность правительственная дача, в которой он жил в период своего президентства. В этих дачах жили практически все руководители Армении, однако после отставки они оставляли их своим преемникам. Серж Саргсян был первым, кому дача была передана в собственность. Это решение вызвало негодование оппозиции. Так, на заседании Национального Собрания, обратившись к Сержу Саргсяну, депутат, экс-премьер Арам Саркисян заявил: "До Вас там жили многие руководители Армении, но никто из них даже не подумал взять эти дачи себе в собственность. Все они уходили оттуда после отставки, Вы тоже последуйте примеру Ваших предшественников, не будьте жадным".