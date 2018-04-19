Четверг, 19 Апреля 2018 19:00

АрмИнфо. После избрания бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на должность премьер-министра страны, Армения, в соответствии с Конституцией, перешла на парламентскую форму правления. Последующие месяцы и годы, безусловно, на практике продемонстрируют все преимущества и недостатки новой системы правления с точки зрения экономического, политического и социального развития. Об этом говорится в заявлении партии "Рамкавар Азатакан".

В своем заявлении партия пожелала успеха новоизбранному премьер-министру и формируемому им правительству, <во имя народа и государства>. Вместе с тем, рамкавары выразили глубокую озабоченность сложившейся внутриполитической ситуацией в стране. <В частности, мы имеем в виду водораздел, созданный на протяжении многих лет между правительством и народом, который постоянно усугубляет ситуацию в стране. Явным свидетельством этого, является набирающее обороты оппозиционное движение, что может иметь нехорошие последствия для нашей страны, учитывая напряженную ситуацию в мире и регионе>, говорится в заявлении.

<Молодежное восстание и протест, не должен быть проигнорирован недавно созданным правительством. И отныне страна пойдет по пути не формальных, а реальных реформ с участием всех слоев общества и, прежде всего, молодежи", считают в партии.