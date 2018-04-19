Четверг, 19 Апреля 2018 18:21

АрмИнфо. Участники акции протеста "Сделай шаг, откажи Сержу" вновь вплотную подошли к зданию Правительства.

Столкнувшись с полицейским кордоном, Пашинян обратился к служащим органам: "Уважаемые сотрудники полиции, наша акция протеста направлена против коррумпированной власти Сержа Саргсяна. Властью в Армении является народ, а не премьер Саргсян. Мы обещали, что Серж Саргсян впредь будет видеть нашу страну сквозь решетку. Все наедятся, что наша акция протеста прекратится, но этого не будет. Зачем вы защищаете Саргсяна? Сложи оружие, откажи Сержу", - призвал депутат.

Пашинян отметил, что участники акции протеста не приемлят применения силы. "Даже если вы, уважаемые полицейские, будете применять силу в нашем отношении, мы не ответим вам тем же. Наша борьба направлена не против вас, а против премьерства Саргсяна", - отметил депутат.