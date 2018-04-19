Четверг, 19 Апреля 2018 18:12

АрмИнфо. Участники акции протеста "Сделай шаг, откажи Сержу" шествием двинулись к Площади Республики в Ереване, скандируя "Присоединяйтесь".

Участники акции несут в руках перевернутый портрет Сержа Саргсяна, перевязанный траурной ленточкой. Оппозиционеры притормозили возле второго здания Правительства Армении, где стояли полицейские, лидер движения Никол Пашинян, обращаясь к полицейским, несколько раз прокричал: "Войди в здание, откажи Сержу".

Затем Пашинян обратился к гражданам Армении: "Уважаемые соотечественники, сейчас проходит первое заседание правительства под руководством Сержа Саргсяна. Мы идем к зданию правительства, чтобы выразить наше отношение к Саргсяну и сформированному им правительству. Я приглашаю всех наших граждан на площадь Республики. Сделай шаг, откажи Сержу", - призвал депутат.

Вплотную подойдя к зданию Правительства, встав вплотную к полицейскому кордону, депутат обратился к премьер-министру: "Серж Саргсян, жители Армении отказывают тебе в доверии, они игнорируют и ненавидят тебя. Впредь ты ничто, впредь политическим фактором в Армении будет народ, следовательно, тебе нечего делать в здании Правительства. Сделай шаг, откажи Сержу". Участники акции протеста свистят и скандируют "позор".