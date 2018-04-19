Четверг, 19 Апреля 2018 17:30

АрмИнфо. Действующий Верховный Патриарх и Католикос всех армян Армянской Апостольской Церкви Гарегин Второй выразил озабоченность в связи со сложившейся в стране ситуацией.

В послании Гарегина Второго, поступившем в АрмИнфо, в частности, говорится о том, что в связи с избранием премьер-министра Армении внутренняя жизнь страны и народа в последние дни сопровождается бурными и напряженными событиями. "Выражаем наше беспокойство в связи со сложившейся ситуацией, которая препятствует нормальной деятельности страны", - говорится в заявлении Католикоса.

Отмечается, что каждый любящий свою страну армянин, имеет свое видение, которое может проявить законными путями, свободно реализуя свои гражданские права. Однако, как считает Гарегин Второй, данное право не предполагает отступление от правил, нарушение прав других граждан или же создавая угрозу жизни другим лицам. "Как среди демонстрантов, так и полицейских находятся сыновья нашего народа и нашей Святой Церкви>, - говорится в заявлении. При этом отмечается, что неприемлемо сеять вражду и ненависть, а также применение насилия в отношении друг к другу.

Верховный Патриарх и Католикос всех армян призывает сыновей армянского народа, проявить уважение и снисходительность в отношении друг к другу, сохранив сдержанность и благоразумие. "Мы можем противостоять вызовам, стоящим перед нашей Родиной, только если сохраним сплоченность, взаимопонимание, чувство всеобщей ответственности и единства. Наша страна сегодня нуждается в проявлении такого духа", - говорится в заявлении.

Отметим, что число задержанных на данный момент активистов составляет 122. Среди задержанных сельский староста Нор Кянка Гарик Саакян. По последним данным активисты перекрыли дорогу Севан-Чаренцаван. Акции протеста проходят также за рубежом. Сегодня активным был Париж.