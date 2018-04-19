Четверг, 19 Апреля 2018 17:19

АрмИнфо.. Работники крупнейшей в стране IT компании <СИНОПСИС АРМЕНИЯ> потребовали у руководства убрать со стен офиса фотографии с изображением главы государства Сержа Саргсяна.

После определенных прений, стороны пришли к компромиссу: высвободить коридорные стены офиса от всех висящих там фотографий без исключения. Сотрудники поснимали фотографии с призывом ко всем работникам предприятий и организаций страны последовать их примеру и поддержать движение "Сделай шаг, откажи Сержу".

Напомним, что сегодня сотрудники компании практически в полном составе присоединились к протестному движению. Как сообщили АрмИнфо источники из компании, сотрудники в знак протеста перекрыли проспект Аршакуняца. Буквально час, на место прибыли "красные береты" Полиции РА и разблокировали движение на одной из крупнейших автомагистралей столицы.

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