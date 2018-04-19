Четверг, 19 Апреля 2018 15:35

АрмИнфо.Армия является неотъемлемой частью государства и общественности, и всякое событие, несомненно, связано также с армией. Об этом в интервью радио "Свобода" заявил министр обороны Армении Виген Саркисян, отвечая на вопрос, каким образом митинги в стране отражаются на армии.

Саркисян ответил, что сейчас не может проводить параллелей между той или иной акцией протеста и службой в армии, но, безусловно, считает, что все происходящее в стране, связано с боеготовностью армии. "Речь идет не именно об этой акции протеста, но, представьте, что было бы, если бы акции протеста действительно смоли бы парализовать всю госсистему. И, конечно же, всем понятно, что боеготовность армии может пострадать от того, что в стране парализована госсистема", - заявил министр.

На вопрос о том, как министр оценивает акции протеста, которые проходят в последние дни в Ереване, Саркисян заявил: "Честно говоря, я предвидел, что некоторые политические деятели Армении, имея опыт радикализации событий, найдут тот или иной информационный повод для начала акций протеста. С другой стороны, я не могу ответить на вопрос, что именно является информационным поводом для данных событий. Год назад в нашей стране прошли выборы в парламент. Был избран новый парламент, и он впервые за многие годы стал пользоваться довольно широкой общественной поддержкой. И, казалось бы, во время выборов были искоренены все недочеты. Оппозиция получила свое место в парламенте, было создано правительство, оно представило свою программу, которая в течении года дала значительный результат. В любом случае была сформирована исполнительная власть, деятельность которой дала ощутимый результат, было положено начало многочисленным проектам, у нас есть значительные экономические достижения и т.д. Таким образом, я считаю, что информационный повод был недостаточным для начала подобных акций протеста. И я считаю, что эти внутренние процессы больше связаны с будущим, чем с действительностью", - заключил Саркисян.