Четверг, 19 Апреля 2018 15:21

АрмИнфо.Подвергнута приводу супруга депутата Национального Собрания, активиста движения "Сделай шаг, откажи Сержу" Арарата Мирзояна Гоар Абаджян.

На своей страничке в Facebook она написала, что ее и других активистов, насильно, толкая и избивая, усадили в полицейскую машину из-за того, что они перекрыли проспект Комитаса. Меж тем, сам депутат на своей страничке в соцсети написал: "Если полицейские пару часов побудут с Гоар сами перейдут на нашу сторону".

Отметим, что Следственный комитет сегодня задержал еще двоих участников провокации на перекрестке улиц Туманян-Маштоц в ночь на 18 апреля. До этого был еще один задержанный.