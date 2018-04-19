Четверг, 19 Апреля 2018 14:50

Директор Армянского центра национальных и стратегических исследований Манвел Саркисян в интервью АрмИнфо рассматривает глобальный подтекст последних событий в Сирии. Рассуждает о роли конфликта на сирийской территории в глобальном противостоянии между Западной цивилизацией и Китаем. Подчеркивает цивилизационно-культурный характер данного противостояния в условиях девальвации мирового порядка и международных институтов в период после холодной войны.

То, что на территории Сирии уже несколько лет решаются далеко не сирийские проблемы, общеизвестно. Однако, открытой повестки страны, вовлеченные в конфликт на данной территории, не предъявляют, время от времени выступая со взаимными, в одинаковой степени бездоказательными и потому выглядящими несуразно, обвинениями. Какие вопросы решаются сегодня на сирийской территории, на Ваш взгляд?

На мой взгляд, именно сложность проблемы принуждает замешанных в Сирии игроков время от времени выступать с несуразными заявлениями и непонятными оценками. А это свидетельство непонимания сути ситуации самими первыми лицами, что представляется весьма важным. И то что Турция сбежала из формирующегося треугольника с Ираном и Россией и легла под США после всего одного звонка, говорит об их бессилии перед этой ситуацией. Сирия - это всего лишь плацдарм, территория на которой сегодня реализовывается мировая политика. Да, в Сирии локально выясняются отношения, поскольку в XXI веке выяснять отношения иным образом чревато непоправимыми последствиями. Соответственно, понять кто и что конкретно предлагает в этом выяснении отношений могут только его участники. В первую очередь - США, остальные же, включая Россию могут только догадываться или как Турция, получив по голове, быстренько встать в сторону. Причины же возникновения такой вот ситуации следует искать в девальвации миропорядка после холодной войны, когда международные принципы не работают, интересы не отстаиваются, международные институты рушатся, а ОБСЕ 5-6 лет фактически не существует. Все это понимают и все об этом говорят. Весь вопрос лишь в том, к чему это привело и что сегодня проектируется. США твердят о формировании нового мирового порядка с 1991 года. Однако, даже американцы до конца не знают, а что есть этот новый миропорядок. Они не могут этого знать, поскольку, будучи хозяевами миропорядка старого, также слабеют в условиях девальвации его принципов. Трамп ведь говорит об этом весьма четко, заверяя о своем намерении думать исключительно о США.

Не приведя ни единого доказательства, Великобритания обвинила Россию в отравлении Скрипалей "новичком", а США Сирию - в применении химического оружия против населения. Тем не менее, первое стало причиной очередных санкций, второе - точечных ракетных ударов. А Вы не считаете в этом свете, что новый миропорядок уже сегодня предопределяется именно вот такой вот вседозволенностью стран-гегемонов?

К этому ведет сама ситуация. Шаги, о которых вы говорите, исходят от бессилия. В иных случаях к таким шагам не прибегают, в принципе, так как краткосрочный успех от этих шагов вызывает еще большее недоверие всех игроков. И когда 10 стран начинают бояться и относится к одной, пусть даже главной стране - США с недоверием, это существенно осложняет реализацию ее политики. Международный порядок по своей сути и жесткости весьма схож с криминальным. А там хулиганство не любят и даже мафия придерживается четких принципов, которые никто не должен нарушать, поскольку на этом все и держится. Хулиганство же США говорит о неэффективности существующих международных принципов и порядков, что и вынуждает их его ломать в противовес всякой рациональности. В свое время нечто похожее происходило с Египтом и Римом.

Не могу тут не вспомнить о Китае...

Сохранять рациональность мышления в условиях нарастания Китая, действительно, очень трудно. В условиях когда его власти призывают своих граждан меньше рожать, меньше есть, не производить и потреблять дорогие автомобили, аксессуары, одежду и даже игрушки. Таким образом, сегодняшний Китай выдал миру принципиально новую философию, социальную культуру.

Культуру, являющуюся полным противопоставлением западной культуры нарастающего потребления?

Безусловно. И те же молодые немцы уже предпочитают покупать автомобиль стоимостью в 5, а не в 200 тысяч долларов и потом водить его 2 года, а не 20 лет. Таким образом, это новое китайское видение мира заразительно для нового поколения европейцев. И как с этим бороться на Западе не знают. Данная проблема является сугубо цивилизационной, поскольку Китай на геополитику лишь только начинает замахиваться. Проводя подобную линию Китай не нарушает принципов международного права, не проводит экспансию, но остальной мир рушится в результате самого факта существования Китая. Вот что важно.

Кстати, а в силу каких причин на сирийской площадке выяснения отношений есть Россия, США, Иран, Турция, арабские монархии, Великобритания, кто угодно, но нет основного, как Вы говорите, цивилизационного противника США - Китая?

Вся эта борьба в конечном счете, действительно направлена против Китая. Но Китай предпочитает не ввязываясь в Сирию, решать вопросы с остальными игроками по отдельности. Американцам же нужно обеспечить в Сирии свой баланс именно для сдерживания Китая посредством старых методов. Не придумав ничего нового, США модернизируют старые методы политики сдерживания, которыми пользовались еще 100 лет назад. Да что там, в случае Китая американцы даже не знают что сдерживать, не говоря уже о том как. Гитлеровская Германия развязала глобальную прямую военную экспансию и американцы четко знали кого и как сдерживать и как уничтожать. А Китай себе мирно живет, не на кого не нападает, и что, и как, в его случае, сдерживать - непонятно. Это совершенно новая ситуация, содержащая новые задачи, потому что старые механизмы ее могут и не решить. Поэтому то американцам и не остается ничего иного кроме как усиления своей репрессивной машины, что мы и видим сегодня в Сирии.

Получается, что Россия просто попала под горячую руку?

Россия попала под горячую руку еще в 2015 году, когда ее затянули в Сирию.

А решаются ли в Сирии внутриполитические проблемы США?

Думаю, что да. Сирийская площадка не может работать исключительно на международную политику. При этом, увидеть со стороны внутренние проблемы США в реальности очень трудно, поскольку об их истинной сути знают лишь сами американцы. Сегодня в Сирии США демонстрируют всему миру, России, как их ракеты попадают в консервные банки с расстояния в тысячи километров. И тут же предлагают России вести себя соответствующим их представлениям образом, как цивилизованная нация в цивилизованном мире.

И работать сообща против Китая?

Естественно. А русские, у которых Китай буквально под боком, так же естественно этой устрашающей перспективы побаиваются. Россия просто не может иметь серьезные противоречия с Китаем. Отсюда и идет вся сирийская неразбериха, все эти удары, заявления и ультиматумы.

Иными словами, Вы считаете, что за сирийской ширмой глобальная, цивилизационная борьба в мире сегодня разворачивается в первую очередь между США и Китаем?

Несомненно. Во всем мире первый всегда видит второго – того, кто претендует на его место. Однако, выяснять отношения, прямо, лоб в лоб, ни хотят ни США, ни Китай, слишком велика цена. Поэтому в США и Европе стремятся проблему с Китаем урегулировать иным образом. За последние 10-15 на Западе вышел ряд статей, авторы которых - авторитетные политики и экономисты, к примеру, Жак Аттали и Генри Киссинджер, утверждали о невозможности регулирования проблем XXI века в традициях XIX-XX веков. Утверждали о необходимости концептуального расширения возможностей и, соответственно, ответственности Китая перед миром.

К примеру?

К примеру, добровольным предоставлением Китаю пакетов акций ключевых международных финансовых структур. По их замыслу, а западная цивилизация имеет многовековой опыт разработки механизмов сдерживания, все это сыграет роль своеобразного механизма сдерживания Китая от превращения в гегемона. Но со всем этим еще нужно согласиться внутри Запада, внутри США и Европы. В свое время аналогичное отсутствие единства в Европе было ведь и в отношении Гитлера, и мы все знаем какую цену пришлось потом за это заплатить. Иными словами, мы видим, что договориться на верхушечном уровне становится все труднее и труднее. В этом свете, озвученная на прошлогодней встрече с Путиным тем же Генри Киссинджером, идея о необходимости возвращения на низовой уровень договоренностей выглядит как совершенно новый подход к формированию мирового порядка. И то, как на сирийской площадке стороны противостояния сегодня ищут поддержки курдов, туркоманов, еще каких-то племен - лучшее подтверждение безальтернативности низового уровня договоренностей.

Попробуем подытожить. США пытаются сегодня найти в Сирии способы противостояния цивилизационным, глобальным вызовам устоявшемуся и созданному Западом миропорядку?

Они даже открыто об этом говорят, утверждая о необходимости "подумать о своей стране" в условиях когда старые принципы международных отношений уже не работают. И они так же открыто предлагают России принять участие в разработке принципов новых. Пока безуспешно. Западная цивилизация сегодня переживает кризис международных отношений, имеет место политический кризис Западного мира, все остальные лишь сопричастны. И кризис этот спровоцирован именно "появлением" Китая. В теории систем четко указывается, что причиной распада многослойных систем является появление более эффективных, отточенных технологий. Меж тем как США сегодня являются страной XX века, для этого следует посмотреть хотя бы на американские города. И это тогда как города Востока: Японии, Китая, Сингапура, даже арабских монархий - это города XXI века.