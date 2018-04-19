Четверг, 19 Апреля 2018 13:50

АрмИнфо.. Власти Армении озабочены отсутствием поздравлений от лидеров Европейских стран и руководства США в связи с назначением Сержа Саргсяна на пост премьера РА.

Как сообщил источник АрмИнфо во властных кругах, руководящая элита связывает сей факт с проходящими в Армении митингами оппозиции, считая это демонстративным проявлением поддержки Запада активистам. "Было бы примитивно рассматривать происходящие в стране события исключительно во внутриполитическом ракурсе. Здесь большую роль играют и геополитические факторы - не случайно обострение ситуации в Армении под боком России на фоне эскалации сирийского кризиса. Но если оппозиционное движение наберет больший размах, Россия обязательно вмешается, ей не выгоден новый очаг дестабилизации, особенно в союзнической стране",- заметил источник.

Источник признался также, что многолюдность митингов в некоторой степени была неожиданной для властей. "Сегодня сложилась тупиковая ситуация, сам Никол Пашинян не знает, что дальше делать, сколько можно водить народ по улицам. С другой стороны он не может распустить людей и просто так сказать им идите домой",- заметил он.

Источник также признался, что власть недовольна широкой поддержкой Диаспоры оппозиционному движению.