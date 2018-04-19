Четверг, 19 Апреля 2018 13:42

АрмИнфо.. Сотрудники крупнейшей IT компании в стране - ЗАО "СИНОПСИС АРМЕНИЯ" практически в полном составе присоединились к акции протеста движения "Сделай шаг, откажи Сержу".

Как сообщили АрмИнфо источники из компании, сотрудники вышли на улицы Еревана и в знак протеста перекрылипроспект Аршакуняца. Буквально час, на место прибыли "красные береты" Полиции РА и разблокировали движение на одной из крупнейших автомагистралей столицы.

Отметим, что участники акции протеста с раннего утра осуществляют шествие по улицам Еревана. Сейчас они находятся на проспекте Исакова и движутся в направлении площади Республики, где вечером состоится первое заседание Правительства под руководством премьер-министра Армении Сержа Саргсяна. С раннего утра полиция подвергает приводу участников акции. По положению на 12:00 часов из более 30 человек. Более того, во время столкновений у правительственного здания номер три, полицейскими в гражданском был избит журналист. Последний госпитализирован в больницу с сотрясением мозга.