Четверг, 19 Апреля 2018 12:34

АрмИнфо. На территории Армении 19-22 апреля после полудня время от времени ожидаются дожди.

Как сообщает пресс-служба МЧС, с 23 по 24 апреля ожидается погода без осадков. Юго- западный ветер с порывами достигнет 3-8 метров в секунду. 20-21 апреля в некоторых областях ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха с 19 по 20 поднимется на 3-5 градусов, 21 апреля температура воздуха понизится на 5-7 градусов.

В Ереване с 19 по 21 апреля время от времени ожидаются осадки, а 23-24 апреля ожидается погода без осадков. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от +25 до +17 градусов.