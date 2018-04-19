Четверг, 19 Апреля 2018 11:46

АрмИнфо.Первое заседание правительства Армении, которое должно пройти под председательством новоизбранного премьер-министра Сержа Саргсяна 19 апреля, наперекор установленной практике, состоится во второй половине дня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Традиционно заседание правительства Армении начинается в 11 часов. То есть, так было до предыдущего заседания, точнее, после вступления новой Конституции в полную силу, когда премьер Карен Карапетян стал и.о., а заседания правительства в силу закона стали проходить за закрытыми дверями "дабы обеспечить непринужденность работы членов Кабмина и дать возможность здоровой полемике, чему ранее мешали представители СМИ".

Так, 9 апреля состоялась инаугурация нового президента Армении Армена Саркисяна, в тот же день правительство подало в отставку, 17 апреля парламент одобрил кандидатуру Сержа Саргсяна и на данный момент Армения имеет не только нового премьера, но и первого вице-премьера, двух вице-премьеров, а также двух переназначенных министров. Однако, это не убавило неопределенности в политической жизни страны и работе медиа.

Пресс-служба исполнительного органа в настоящее время не готова объявить, в какое время состоится заседание. Официальная информация ограничивается лишь анонсированием времени брифингов для журналистов

- в 18.15, которые, как правило, проходят непосредственно после самого заседания. Таким образом, можно сделать вывод, что заседание под руководством премьер-министра Сержа Саргсяна, пройдет во второй половине дня - в районе 17.00.

Ранее, сегодня утром участники акции протеста "Сделай шаг, откажи Сержу" окружили правительственное здание номер 3, близ площади Республики. Накануне на митинге депутат Никол Пашинян заявил о том, что 19 апреля состоится первое заседание правительства под председательством нового премьер-министра, экс-президента Сержа Саргсяна, посему оппозиционер призвал в 8:00 собраться у здания правительства и блокировать работу правительства, не позволяя никому войти в здание. Очередное заявление Полиции РА не заставило себя долго ждать. В предупреждении, в частности, звучало напоминание о том, что силы правопорядка в местах собраний осуществляют мероприятия, направленные на прекращение нарушений общественного порядка. В связи с этим, полиция призывала представителей СМИ держаться от мест собраний на "разумном расстоянии", для того, чтобы не воспрепятствовать выполнению служебных обязанностей сотрудниками полиции. В Полиции напомнили, что органы государственного управления являются особо охраняемыми объектами, и обязанность полицейских охранять эти объекты, а при наличии угрозы нападения применять специальные средства, вплоть до применения оружия.