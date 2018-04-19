Четверг, 19 Апреля 2018 11:26

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян подписал закон о ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения с одной стороны и Европейским союзом и Европейским обществом по атомной энергии и их государствами-членами с другой стороны. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе президента РА.

11 апреля текущего года Национальное собрание Армении ратифицировало рамочное соглашение с ЕС.

Рамочное соглашение ЕС-Армения было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе в ходе саммита Восточного партнерства. Соглашение вступит в силу после того, как все страны члены ЕС ратифицируют данное соглашение.