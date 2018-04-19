Четверг, 19 Апреля 2018 11:22

АрмИнфо. Марианна Мкртчян. Напряженная ситуация у торгового центра "Петак".

"Красные береты" Полиции РА перекрыли вход в торговый центр. Меж тем, лидер движения "Сделай шаг", оппозиционный депутат Никол Пашинян подчеркивает, что они войдут в торговый центр, так как хотят совершить покупки. Пашинян заявил о незаконности действий полицейских, которые ограничивают свободное право граждан. Митингующие скандируют "Покупки", "Откройте вход", "Присоединяйтесь!".

Замначальника столичной Полиции Валерий Осипян пытается вести переговоры с Пашиняном. Однако, последний в очередной раз указывает на незаконность действий полицейских.

"Уважаемые участники акции протеста, если вдруг полиция привлечет дополнительные силы к Петаку", призываю всех полностью заблокировать правительственные здания", - обратился к своим сподвижникам лидер движения. Он призвал сотрудников торгового центра тоже присоединиться к их движению.

Ранее, столкновения между правоохранительными органами и участниками акции произошли у правительственного корпуса номер 3. С места инцидента более 20 человек были подвергнуты приводу. Пострадали журналисты. Один из них госпитализирован.