Четверг, 19 Апреля 2018 11:07

АрмИнфо. Парижский комитет поддержки политическим заключенным в Армении накануне провел акцию протеста перед посольством РА во Франции, выразив, тем самым, свою поддержку начавшемуся в стране общенародному движению.

Комитет выражает надежду на консолидацию всех сил в борьбе с правящей в Армении 30 лет олигархической системой. "Мы призываем все

силы к объединению, что является единственным условием для победы с правящей системой", - говорится в заявлении комитета, поступившем в АрмИнфо.

В документе подчеркивается, что параллельно с освобождением страны от Сержа Саргсяна должны быть также освобождены все политические

заключенные, что станет прелюдией для настоящей и абсолютной смены власти. "Сегодня мы призываем к всеобщей мобилизации, будь то в Армении, или в Диаспоре для осуждения силовых методов полиции, и требуем освобождения всех задержанных", - говорится в заявлении комитета.