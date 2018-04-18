Среда, 18 Апреля 2018 23:40

АрмИнфо. Делегация ЕС в Армении, а также посольства стран-членов Евросоюза выступили с заявлением в связи с последними политическими событиями в Республики.

В распространённом заявлении отмечается важность проявления всеми вовлеченными сторонами сдержанности и ответственности.

В нем также подчеркивается, что Европейский союз внимательно следит за развитиями в Ереване и других городах Армении. «Согласно закону, граждане имеют законное право проведения мирных митингов. Госструктуры обязаны обеспечить общественную безопасность и здоровье, посредством справедливой и всесторонней реализации закона. Важно, чтобы все вовлеченные стороны продолжили проявлять сдержанность и ответственность. Констатируем, что в результате Конституционных реформ Армения 9 апреля завершила переход к парламентской системе управления, а уже 11 апреля армянский парламент единогласно ратифицировал рамочное соглашение с ЕС. Уверены, что со стороны Армении будут приложены новые усилия для реализации комплексного процесса реформ, в направлении укрепления демократии, прав человека и основополагающих свобод, верховенства закона, включая судебную систему. Выражаем готовность продолжить взаимодействие с госведомствами и гражданским обществом, для содействия Армении в реализации демократических и экономических реформ на благо народа», - говорится в заявлении ЕС.