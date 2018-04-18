Среда, 18 Апреля 2018 23:37

АрмИнфо.«Ты не наш отец и мы не твои дети»,- так обратился к премьер-министру Армении Сержу Саргсяну известный музыкант Серж Танкян на своей странице в facebook.

«Ты служил народу, но теперь ты не уважаемый и жизнеспособный деятель. Продолжишь ли ты опасное на данный момент и неэффективное управление или остановишься ? Песня пока не спета»,- написал музыкант.

Далее он написал, что в Армении наконец-то происходит нечто невероятное. «Гражданское неповиновение растет и перерастает в забастовки против несправедливой, коррумпированной элиты. Эта неделя новой Армении, что бы ни случилось равнодушие преодолено. Серж Саргсян сам признал, что его, возможно, не любят 60% населения, при этом он настойчив в вопросе дальнейшего управления и протекционизма»,- написал Танкян.

Отметим, что оппозиционеры обратились к известным деятелям Диаспоры, в частности, Азнавуру, Танкян, актрисе Арсине Ханджян с просьбой оказать содействие народному движению.