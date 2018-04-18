Среда, 18 Апреля 2018 22:15

АрмИнфо. Лидер движения "Сделай шаг", оппозиционный депутат Никол Пашинян представил дальнейшие план действий, объявленной ранее, ненасильственной "бархатной революции".

"Что касается бархатной революции, то хочу сказать, что она неумолимо распространяется по все Армении и Диаспоре. К нам присоединяются известные деятели искусства и шоу-бизнеса. Это процесс с каждым днем должен получать новые масштабы, а Серж Саргсян должен изо дня в день чувствовать себя всё более изолированным в своем особняке", - отметил Пашинян 18 апреля на митинге на площади Республике. При этом он сообщил, что сегодня соотечественник в Марселе вынесли фото Саргсяна из дипмиссии и публично сожгли. Затем он рассказал об акциях протеста в разных частях Армении.

По его словам то, что сегодня происходит в стране и Диаспоре - общая гордость, поскольку главная цель борьбы - Армения и ее государственный интерес, Нагорный Карабах и его госинтерес, а также право суверенного народа Армении и Арцаха.

Вместе с тем, Пашинян выразил благодарность соотечественникам из диаспоры, а также всем тем, кто оказывает финансовую поддержку движению. Он также призвал Шарля Азнавура и Сержа Танкяна присоединиться к ним, и купив билеты приехать в Армению. "Нам стало известно, что прямо сейчас Серж Танкян следит в прямом эфире за событиями в Ереване. Он также оставил комментарий, где выразил поддержку нашим действиям. И эта запись заставляет верить, что Танкян предстанет перед вами на этой площади", - сказал лидер движения.

В тоже время оппозиционер констатировал, что события в Армении находятся в центре внимания ведущих зарубежных СМИ. По его словам, внимание международного сообщества было направленно не на избрание Саргсяна премьер-министром, а на события, происходящие на площади Республики.

"Многих сегодня интересует, посредством какой стратегии мы достигнем своей цели. Что нужно сделать во имя победы. Я призываю жителей сел и городов оказать давление на глав своих общин, районов, областей, чтобы они выступили с официальным заявлением о содействии "бархатной революции", чтобы мы уже завтра на этой площади зачитывали эти заявления. Это не должно быть сговором, народ должен потребовать и получить от них конкретные обязательства о поддержке нашей революции. Вот задача, которая с этого момента стоит перед всеми селами и городами нашей страны. Пойдите и скажите им: "Сделай шаг, откажи Сержу"", - призвал Пашинян.

Следующим шагом, по его словам, должны стать сидячие пикеты в госструктурах столицы. Он призвал людей, идущих по делам в госструктуры, устраивать сидячие пикеты в этих учреждениях. Оппозиционер считает, что нужно сделать так, чтобы у Саргсяна не было кабинета в Армении. "Как это сделать. Основная задача, которую мы должны решить, это чтобы Полиция и СНБ перестали охранять и защищать госучреждения страны, так как они принадлежат армянскому народу. Саргсян это прекрасно понимает, и поэтому поставил задачу посеять вражду между полицией и нашим движением", - отметил он. И в этом контексте напомнил о провокации, произошедшей в ночь на 18 апреля. Оппозиционер также подчеркнул, что по факту постановочного шоу, устроенного сторонниками правящей власти, никто не был задержан, что опять-таки свидетельствует о том, что эта провокация. Депутат подчеркнул, что сегодня провокаторов легко можно вычислить в толпе по их взглядам. В этой связи он в очередной раз призвал всех воздерживаться от применения силы, не поддаваться на провокации и придерживаться мирного курса движения.

По его словам, люди пришли на митинг бороться не с полицией, а с Сержем Саргсяном и созданным им режимом. "Но есть силы, которые пытаются перевести стрелки с Сержа Саргсяна на сержанта Саргсяна, но мы этого не позволим, так как, как только сержант Саргсян поймет, что эта борьба во имя будущего Армении и его детей, он перейдет на нашу строну", - сказал Пашинян.

Коснувшись участия несовершеннолетних и школьников в митингах, депутат подчеркнул, что их участие полностью соответствует Конституции Армении, и их участие в движении никоим образом не ограничивается со стороны движения. Он подчеркнул, что они не вовлекают их в какие-либо процессы, как это утверждает Минобразования Армении в своем сегодняшнем выступлении, а их участие полностью соответствует армянскому законодательству, более того, эти школьники даже могут выступать в качестве организаторов движений и процессов в стране согласно новой Конституции, написанной Сержем Саргсяном. Пашинян также обратился к школьникам с призывом снять со стен школ, где они учатся портреты Саргсяна и выбросить их из окна, а также бойкотировать занятия.

Пашинян призвал полицию Армении освободить двух активистов, подвергнутых сегодня приводу.

Говоря о планах на 19 апреля, Пашинян призвал блокировать все автомагистрали. Он призвал всех в 08:00 утра быть на площади Республики, дабы заблокировать входы в здания ряда госучреждений. Депутат констатировал, что завтра должно состоятся первое заседание Правительства под руководством Сержа Саргсяна.

Митинг на площади Республики завершился, демонстранты по предложению Пашиняна шествием направились на проспект Маршала Баграмяна к резиденции нового премьер- министра Армении Сержа Саргсяна. "Будем надеяться, что Саргсяну хватит таблеток от давления", - с иронией завершил митинг Пашинян.