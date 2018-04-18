Среда, 18 Апреля 2018 20:33

АрмИнфо. НПО "Союз информированных граждан" представил статистику численности людей на митингах в период с 13 по 17 апреля.

Так, согласно статистике НПО, в протестном движении "Сделай шаг, откажу Сержу", инициированном оппозиционным депутатом Николом Пашиняном, по положению на 19:30 часов 13 апреля в митинге на площади Свободы приняло участие 4 500 человек, по положению на 19:30 часов 14 апреля на митинге на площади Франции участвовали 3000 человек, в тоже время и в том же месте 15 апреля было 1900 человек, на площади Франции 16 апреля в 14:00 часов было уже 3000, вместе с тем 17 апреля на площади Республики в 20:00 часов было от 33 000 до 35 000 демонстрантов.

В НПО отмечают, что подсчет велся посредством дронов, специальным методом путем анализа фотографий. Также подчеркивается, что в подсчеты не включены данные количества людей, участвующих в шествиях в разных частях города ввиду отсутствия возможностей.