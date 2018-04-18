Среда, 18 Апреля 2018 20:22

АрмИнфо. Митинг движения "Сделай шаг, откажи Сержу" на площади Республики стартовал с гимна Армении.

Армянская община Испании подарила оппозиционерам 10 метровый флаг Республики Армения, сшитый во время "четырехдневной" апрельской войны. Примечательно, что митинг пришли поддержать звезды отечественного шоу-бизнеса.

Лидеры движения сообщили собравшимся, что акции протеста продолжаются по всей республике и за рубежом. Особенно активным является Гюмри, где активисты с утра блокировали здания различных госструктур. Далее были зачитаны имена тех депутатов, которые накануне проголосовали за Сержа Саргсяна на посту премьера. Участники митинга скандировали "Позор!" и свистели. Вновь прозвучали призывы к общенациональной забастовке.

Активист Давид Санасарян заметил, что власти были вынуждены убрать колючие проволоки и беспрепятственно пропустить участников акции к резиденции премьера и зданию парламента. "Впредь будет так, мы всегда будем проводить акции там, где хотим, и никто не может препятствовать нам",- заявил он. Затем Санасарян объявил, что к участникам акции присоединилась компания "Нуга-медикалс", которая имеет 7 филиалов, но намерена до конца акций объявить забастовку. "После завершения забастовки призываю народ пользоваться услугами этой компании. Впредь будет так, кто присоединится к нам, мы будем поддерживать его всеми возможными способами",- заявил Санасарян, подчеркнув, что о своем содействии заявляют и предприниматели Диаспоры. "Нам сообщили, что один крупный предприниматель из Диаспоры, готов предоставить первому полицейскому, перешедшему в стан оппозиционеров $10 тысяч, каждому последующему по $2 тысячи",- сообщил он.

Отметим, что митинг достаточно многолюден, однако по сравнению со вчерашним днем уступает по количеству.

Сегодня в течение всего дня, в ходе акций неповиновения демонстранты подвергались приводу с разных частей города.

Как сообщил пресс-секретарь Полиции Армении Эдгар Джаноян, по положению на 18:00 часов в разные отделения столичной полиции были подвергнуты приводу 91 человек. "54 задержанных лица были направлены в следственные структуры по подозрению в совершении преступлений, еще 37 после составления административных актов были отпущены на свободу", - отметил он.