Среда, 18 Апреля 2018 18:18

АрмИнфо. Омбудсмен Армении потребовал от Полиции незамедлительно освободить необоснованно задержанных несовершеннолетних граждан РА. Об этом говорится в заявлении Омбудсмена.

Защитник прав человека считает непозволительным необоснованное задержание несовершеннолетних граждан страны. При этом Омбудсмен призывает всех воздержаться от вовлечения несовершеннолетних и детей в политические акции, что может поставить под угрозу их безопасность.

Омбудсмен также продолжает заниматься защитой прав тех граждан, срок заключения которых уже истек. В защиту этих граждан выступил также ряд правозащитных организаций Армении.

Отметим, что по данным на 17:00 задержаны 88 человек, которые подозреваются в участии в оппозиционных акциях неповиновения.