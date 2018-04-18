Среда, 18 Апреля 2018 17:50

АрмИнфо.Служба национальной безопасности Армении 18 апреля обезвредила киберпреступную группу, которая путем махинаций "облегчила" банковские счета 26 граждан Арцаха.

Члены преступной группировки, изучив профили пользователей социальной сети , остановили свой выбор на 26 гражданах Арцаха, затем создав фальшивые профили на имена их родственников, проживающих за рубежом, вошли с ними в переписку. Заверив их в желании оказать финансовое содействие, преступники получили информацию о банковских счетах и паролях жертв, а затем сняли деньги с этих счетов.

В рамках уголовного дела арестованы пять человек. Ведутся работы по выявлению остальных членов группировки, а также всех жертв этого преступления. СНБ Армении призывает граждан, пострадавших от подобных действий, звонить по номерам 011-56-27- 24 и 010-57-94-07. СНБ

выявила и ряд других аналогичных преступлений. Так, группа граждан России опосредованно за мизерное вознаграждение побудила граждан Армении открыть в одном из банков РА валютные счета, а банковские карты от них отдать им. Далее члены преступной группы, используя кибервирусы и получив доступ к компьютерной сети этого банка, "пополнили" нулевые счета этих карт и из банкоматов в городах Рига, Москва и Санкт-Петербург полученными пластиковыми картами обналичили $160 тысяч. По факту арестованы 2 граждан РА, установлены также личности других вовлеченных в дело преступников, являющихся гражданами зарубежных стран. Ведутся мероприятия по их обнаружению и привлечению к ответственности.

СНБ выявила еще одну преступную группу из 4 человек - граждан

Испании, Литвы и Грузии, члены которой незаконно получили доступ к информации одного из банков США, в том числе к ID и паролям клиентов. Затем они с этих счетов осуществили онлайн перечисление на открытые в одном из банков Армении на собственные имена счета на сумму, равную 32 млн драмам. Далее преступники попытались обналичить эти суммы в банкоматах, однако сотрудники армянского банка посчитали эти сделки подозрительными и заблокировали счета. Личности участников транснациональной преступной группы выявлены, ведутся работы по их обнаружению и привлечению к ответственности. При раскрытии всех этих и подобных преступлений СНБ Армении активно сотрудничает с зарубежными полномочными структурами, в том числе и Интерполом.