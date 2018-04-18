Среда, 18 Апреля 2018 17:37

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Карена Карапетяна первым вице-премьером страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента РА.

Другим указом, Саркисян назначил вице-премьером Ваче Габриеляна. Президент Армении также подписал указы об увольнении Армена Геворкяна с поста главы своего аппарата и назначения его на должность вице-премьера.

Саркисян, также уволил с должности первого замглавы своего аппарата Алексана Арутюняна.

Вместе с тем он назначил Вардана Макаряна исполняющим обязанности главы своего аппарата.