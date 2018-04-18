Среда, 18 Апреля 2018 17:37

АрмИнфо.Суть союза между Арменией и Россией предопределяет общее историческое прошлое, уважение к совместным военным победам. Об этом 18 апреля в ходе видео-моста из Москвы заявил российский военный эксперт Игорь Коротченко.

"Мы придаем укреплению оборонного потенциала Армении исключительно важное значение и будем продолжать укреплять наш потенциал и наш совместный союз. Армения будет получать современные системы оружия, которые не позволят нарушить существующий баланс сил в регионе. Невзирая на отдельные перекосы, моменты, которые неизбежно возникают, тем не менее, это стратегический приоритет. Хочу еще раз подчеркнуть, что баланс сил между Арменией и Азербайджаном - эта основа политического диалога между Ереваном и Баку, решения дипломатическими средствами нагорно-карабахского конфликта, а самое главное, это обеспечит мир в регионе, так как всем нам нужен мир. Мы видим тот хаос, который сегодня творится на Ближнем Востоке. Только мощные дееспособные вооруженные силы страхуют страну от подобной судьбы. Уверен, что наше военно-техническое сотрудничество продолжит укрепляться и впредь",- сказал Коротченко.