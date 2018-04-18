Среда, 18 Апреля 2018 17:35

АрмИнфо.При нашей сегодняшней жизни, никто не может заменить реального бойца на передовой. Об этом 18 апреля в ходе видео-моста из Москвы заявил российский военный эксперт Игорь Коротченко, отвечая на вопрос, существуют ли сегодня такие кибер-солдаты, которыми можно заменить военнослужащих на передовой.

"Да, надо внедрять систему датчиков, сенсоров, которые контролируют например возможность заброски или передвижения диверсионно-разведывательных групп противника. Есть соответствующие системы, в частности, у нас есть малогабаритные РЛС, которые позволяют полностью контролировать ситуацию и любые передвижения в радиусе 15-20 км в районах, где требуется повышенная внимательность",

- сказал военный эксперт. При этом он подчеркнул, что в любом случае финальное решение принимает человек, и невозможно отдать наводку искусственному интеллекту, которого пока еще в цельном виде не существует. Коротченко еще раз подчеркнул, что в любом случае окончательное решение принимается человеком, который руководит операцией, и это прерогатива человека.

Вместе с тем, Коротченко убежден, что для подразделений спецназа ВС Армении был бы полезен опыт использования такой экипировки, как новая версия "Ратник", когда подразделения на поле боя или при выполнении какой-то миссии могут обмениваться информацией с внешним миром, видеть ситуацию на поле боя на электронных планшетах, выполненных в защищенном варианте. "Думаю, что внедрение таких емких интеллектуальных систем, где электроника помогает человеку принимать финальное решение и оценивать ситуацию на поле боя, будет полезным. У нас такие системы активно внедряются в ВС, и думаю, что их нужно развивать в вооруженных силах Армении, так как за ними будущее", - сказал Коротченко. По его словам, безусловно, любая оборона стоит дорого, но армянские ВС не должны оставаться в стороне от магистральных развитий вооружения. При этом он в очередной раз напомнил, что Россия предоставляет Армении целевые оружейные кредиты для того, чтобы поддерживать баланс сил и существующий потенциал. По его словам, тот интеллект, которым обладает Армения, должен иметь отдачу, в том числе, и в сфере военно-промышленного взаимодействия. "Во всяком случае, мы рассматриваем Армению как серьезного партнера в области интеллектуальной техники и противостояния гибридным войнам",

- сказал он.

Коснувшись возможных направлений сотрудничества Армении и России в сфере ВПК, эксперт констатировал, что армянская сторона обладает сильным потенциалом в области математического моделирования, в разработке соответствующего программного обеспечения, который не был утрачен после краха Советского союза, и необходимо искать формы практической кооперации для армяно-российского взаимодействия. По его словам, Армения и Россия могли бы успешно взаимодействовать в таких областях как радиоэлектронная борьба, являющаяся одной из важнейших направлений деятельности сегодня.

"Математическая школа Армении всегда была на высоте, есть кадры, научные заделы и полагаю, что в рамках программ, в том числе и межправительственных, этот потенциал не только не должен быть утрачен, но и найдена форма его практической интеграции в совместных проектах. Это чрезвычайно важно, и в этом плане те мозги, которые существуют в Армении, они ни чем не уступают тем мозгам, которые есть в том же скажем Израиле", - сказал Коротченко. И в этом контексте он выразил убеждение в том, что лидеры России и Армении должны поручить укрепить научно-технические связи между оборонными предприятиями двух стран. По словам эксперта, для Армении еще одной крайне важной областью является наличие дееспособной радиоэлектронной разведки, позволяющей получать информацию о том, какие радиоэлектронные средства развернуты вблизи границы, каким средствам вооружения они относятся, поскольку сегодня абсолютно любая техника имеет в своем составе то, что излучает в эфир. По его словам, это позволит армянской стороне получить полную картину о потенциале и боевой готовности, соседей в радиусе 1500-2000 км.

При этом он констатировал, что армянский генералитет прекрасно понимает эту задачу и предпринимает практические шаги, чтобы посредством технической, радиоэлектронной локации иметь исчерпывающую информацию о том, что происходит вокруг Армении.