Среда, 18 Апреля 2018 17:34

АрмИнфо. В эти дни акции против властей Армении проходят не только в городах и селах республики, но и за рубежом, где есть армянские общины.

Так, сегодня демонстрация состоялась напротив здания консульства Армении в Марселе. Затем демонстранты вошли в здание и, взяв фотографию Сержа Саргсяна, сожгли ее во дворе консульства.