Среда, 18 Апреля 2018 16:18

АрмИнфо.В Гаварском университете насильственно держат студентов и не разрешают им присоединиться к протестующим. Об этом заявил оппозиционный депутат парламента Никол Пашинян, выступая перед собравшимися на перекрестке улицы Гр.Лусаворич и пр. Аршакуняц.

Всех тех, кто закрывает двери перед протестующими, и теми, кто желает присоединиться к акциям протеста, Никол Пашинян призвал воздержаться от подобных шагов. "Никто не имеет право закрывать двери перед гражданином РА", - заявил он.

Между тем, ранее Министерство образования и науки Армении выступило с заявлением, в котором, в частности, звучал призыв к общественным организациям и политическим силам воздерживаться от попыток привлечения подростков к участию в массовых мероприятиях. Вместе с тем, Министерство призывает родителей "с учетом безопасности школьников и присущей их возрасту эмоциональности", проявлять последовательность и, сотрудничая с учебными заведениями, держать учащихся в центре внимания.