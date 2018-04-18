Среда, 18 Апреля 2018 16:16

АрмИнфо.Российский военный эксперт Игорь Коротченко считает, что при существующих реалиях у Армении оптимальная система службы в ВС.

"Полагаю, что на нынешнем этапе для Армении, безусловно, опасно и недальновидно отказываться от обязательной военной службы, потому, что есть такое понятие как мобилизационный ресурс. Если завтра вдруг начнется масштабная война, чисто профессиональная армия справиться с этими задачами не сможет. И встанет вопрос о проведении мобилизации, под которую должны подпадать обученные ресурсы - люди, прошедшие соответствующую службу, имеющие военную подготовку и способные выполнить поставленные перед ним задачи по защите страны и армянского народа", - сказал Коротченко 18 апреля в ходе видео-моста из Москвы.

Военной эксперт также коснулся экономической стороны этого вопроса и подчеркнул, что содержать профессиональную (контрактную) армию очень дорого, и даже развитые Европейские страны, ранее перешедшие на контрактную основу, всё чаще отказываются от нее, возвращаясь к обязательной системе военной службы.

"Хорошо ли это, плохо ли это, но сегодня это исходит из финансово-экономических возможностей вашей страны, и, разумеется, из складывающихся геополитических реалий. Сегодня, как минимум две страны мы можем рассматривать как недружественно настроенные в отношении Армении. И это тоже факт, который необходимо учитывать. Разумеется, никто не хочет войны и не предрекает ее, но в любом случае, никто не может сказать какая ситуация может внезапно возникнуть, когда вдруг станет вопрос о войне и мире, и о том, будет ли Армения способна обеспечить свой суверенитет и безопасность, а также обеспечить безопасность армянского населения в регионе. Как действовать в таком случае? Понадобится развертывание мобилизационного ресурса, а это дает только обученный контингент, который прошел срочную службу. Поэтому, пока, говорить о полностью профессиональной армии в Армении не приходится", - сказал эксперт.

При этом Кортченко считает, что вопрос о профессиональной или непрофессиональной армии условный. По его убеждению, армия способная отразить агрессию и нанести поражение врагу - это и есть профессиональная армия, а как она комплектуется, это уже второстепенный вопрос. "В этом плане я могу сказать, что армянская армия сегодня абсолютно профессиональная", - заключил Коротченко.

Отметим, что в Армении все граждане мужского пола, достигшие 19 лет призываются на обязательную военную службу в рядах вооруженных сил сроком на два года. Вместе с тем, в ВС страны практикуется и контрактная служба.