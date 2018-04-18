Среда, 18 Апреля 2018 16:16

АрмИнфо. В основе российских военных поставок в регион лежит принцип недопущения превосходства силы какой-либо стороны. Об этом 18 апреля в ходе видео-моста из Москвы заявил российский военный эксперт Игорь Коротченко, коснувшись возможного реэкспорта из Турции российского вооружения Азербайджану.

По его словам, это обусловлено тем, что страна, которая имеет или ей покажется, что она имеет решающее военно-техническое превосходство, превосходство с точки зрения наличия парка боевой техники, может поддаться на неадекватные политические решения и возобновление боевых действий. "Поэтому, для нас чрезвычайно важно, чтобы баланс сил между Арменией и Азербайджаном сохранялся. Эта основа мира, основа существующего статус-кво и основа политического диалога, и поиска только дипломатических решений. Пока существует паритет между Арменией и Азербайджаном - это работает на благо и Еревана, и Баку, так как исключает масштабную войну", - сказал он, и в этом контексте добавил, что в России прекрасно понимают, что это основа для недопущения боевых действий и их ужасных последствий, как это было в соответствующий период времени.

В тоже время, говоря о поставках вооружения Турции, Коротченко подчеркнул, что турецкая сторона получит ограниченное количество зенитно-ракетных комплексов С-400, в порядке двух дивизионов. Эксперт также подчеркнул, что речи о передачи ноу-хау технологий не идет в принципе. "Турции предоставляется сертификат конечного пользователя, который исключает передачу данных систем кому бы то либо ни было, следовательно, они будут ипользоваться только Эрдоганом в рамках организации противовоздушной обороны, в данном случае, я так понимаю Стамбула и Анкары. И всё. Ни о каком реэкспорте этих систем, в том числе и в Азербайджан речи не идет в принципе", - подчеркнул российский военный эксперт.

Говоря о дальнейших направлениях закупок, он констатировал, что Азербайджан действительно серьезно рассматривает контакты с Израилем, в частности, по части получения передовых технологий, связанных с использованием, так называемых, барражирующих боеприпасов, которые использовались и в ходе "четырехдневной" апрельской войны. Коротченко, напомнил, что это ударные беспилотники одноразового применения. " Компактный беспилотник-камикадзе - условно говоря, оружие одноразового применения. И вот такие системы, безусловно, ставят новые вызовы перед ПВО и Нагорного Карабаха, и Армении", - сказал он. При этом эксперт добавил, что российская сторона обладает комплексами, способными противостоять этим небольшим и малозаметным БПЛА - это комплексы "Панцирь-С1", которые достаточно эффективно борются с подобного рода целями. По его словам, есть и более серьезная, однако и более дорогая система -ЗРК "Тор-М2" различных модификаций. " Но есть системы, которые позволяют бороться с подобного рода целями. В данном случае, я полагаю, в рамках тех же кредитных линий, которые российская сторона предоставила Армении, ваши военные могут сделать те или иные закупки, исходя из реальной оценки и угрозы в воздушном пространстве, которые существуют для РА",

- заключил военный эксперт.