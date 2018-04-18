Среда, 18 Апреля 2018 15:44

АрмИнфо.В последнее время существенно активизировались связи между Арменией и Беларусью. Буквально на днях спикер НС РА Ара Баблоян в Санкт-Петербурге встретился с председателем Палаты представителей Национального Собрания Беларуси Владимиром Андрейченко, обсудив с ним широкие вопросы так называемой парламентской дипломатии. В течение последних месяцев особую активность во взаимоотношениях проявляют экономические власти обоих республик. Согласно информации, периодически распространяемой Министерством экономического развития и инвестиций, а также иными ведомствами Армении, стороны находят все больше сфер и общих интересов в деле интеграции экономик.Ведь о необходимости возобновления тесного сотрудничества двух стран, имеющих давние связи в промышленно-технологической и научно-технической сферах, говорится уже давно и сегодня создается впечатление, что лед, наконец-то, тронулся.Символическое значение приобрел и визит в Армению руководства Министерства промышленности Республики Беларусь, что говорит о повышении инвестиционного интереса этой страны к возможности реализации совместных проектов. О том, так ли это, и что конкретно делается в направлении экономической интеграции двух стран, находящихся к тому же под одним зонтиком ЕАЭС, гендиректор обозреватель АрмИнфо Эммануил Мкртчян обратился к Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Беларусь в Армении Игорю Назаруку.

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