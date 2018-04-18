Среда, 18 Апреля 2018 15:43

АрмИнфо. Члены инициативы "Сделай шаг, откажи Сержу" подошли к центральному входу здания мэрии Еревана.

Участники акции протеста организовали перед зданием пикет, требуя встречи с Тароном Маргаряном. Лидер акции протеста Никол Пашинян призвал участников акции, которые находятся на площади Франции присоединиться к нему, сообщив, что там сейчас действуют провокаторы. Так и не дождавшись встречи с Маргаряном, члены инициативы, скандируя "Позор", подошли к заднему входу мэрии, где Никол Пашинян обратился к полицейским: "Хочу отметить, что наша акция имеет исключительно мирный характер, и никто не вправе применять силу в отношении полицейских. Серж Саргсян пытается "азербайджанизировать" Армению, так как он после истечения срока полномочий в качестве президента, занял должность премьер-министра. Ведь, как известно в Азербайджане есть традиция наследовать власть, Серж Саргсян надеется передать власть кому-то из членов своей семьи, что также является доброй азербайджанской традицией. Однако, мы живем в Республике Армения, и власть должна считаться с нашим мнением. Я призываю сотрудников полиции, присоединиться к нашей акции, "Сделайте шаг, откажите Сержу", - призвал Пашинян. Затем участники акции перекрыли перекресток проспектов Маштоца и Григора Лусаворича. Никол Пашинян попросил у водителей прощения за доставленные неудобства.