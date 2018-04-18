Среда, 18 Апреля 2018 15:42

АрмИнфо. Главной задачей инициативы "Сделай шаг, откажи Сержу" было добиться национального пробуждения и выразить волю граждан Армении. Об этом 18 апреля на пресс-конференции заявил лидер партии "Объединение национального самоопределения" Паруйр Айрикян, который тоже заявил о своей солидарности оппозиционному движению.

Айрикян заявил, что данная цель была достигнута. "Армянская общественность осознала, что единственный способ избавиться от Сержа Саргсяна и Республиканской партии - это выйти на уличную борьбу".

При этом Айрикян упрекнул Пашиняна насчет того, что тот не выполнил своего обещания и не перекрыл подступы к Национальному Собранию с

целью воспрепятствовать входу депутатов в парламент и проведению заседания, на котором должно было пройти голосование по кандидатуре Сержа Саргсяна на посту премьера. "Любой политический деятель должен выполнять свои обещания, в противном случае, мы превратимся в Сержа Саргсяна", - отметил Айрикян.