Среда, 18 Апреля 2018 15:04

АрмИнфо.Россия надеется, что ситуация в Армении будет развиваться в рамках закона. Об этом, как передает ТАСС, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Москве за протестами в Ереване.

Представитель Кремля напомнил, что 17 апреля президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в связи с избранием Сержа Саргсяна премьер- министром Армении, позднее состоялся их телефонный разговор.

"Мы наблюдаем за тем, что происходит в Армении, и главное, надеемся, чтобы все проходило в рамках законности", - сказал Песков Ранее, Государственный департамент США официально отреагировал на последние политические развития в Армении.

В сообщении Госдепа, опубликованном на странице посольства Соединенных Штатов в Ереване в социальной сети Фейсбук, в частности, говорилось о том, что тысячи граждан Армении вышли на улицы в целях осуществить свое право на свободное волеизъявление и проведение собраний. "Призываем стороны проявлять сдержанность и избегать напряжения и насильственных действий", - заявляло внешнеполитическое ведомство США.