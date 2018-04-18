Среда, 18 Апреля 2018 14:59

АрмИнфо. Поставки Минcком комплексов "Полонез" Баку не нарушат военный паритет между Арменией и Азербайджаном, хотя и существенно увеличат огневые возможности азербайджанских ВС.

Такое мнение 18 апреля на пресс-конференции в ходе видео-моста из Москвы выразил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона", директор ООО "Центр анализа мировой торговли оружием", член Общественного совета при Министерстве обороны России Игорь Коротченко, коснувшись возможных поставок Беларусью реактивных систем залпового огня "Полонез" (РСЗО) Азербайджану, а также их влияние на соотношение сил в зоне карабахского конфликта.

"В данном случае речь идет о заключении большого контракта на поставку "Полонезов" Азербайджану. Особенность данных систем в том, что они дают возможность нанесения максимально точного удара по цели посредством ручного управления. "Полонезы" дадут возможность Баку нанести дальний ракетный удар по армянским позициям в случае возобновления боевых действий в Карабахе. И в случае, если президент Беларуси даст добро на поставки, - а я думаю, что это может произойти, то это создаст новую реальность с точки зрения поиска Арменией возможных мер поддержания военно-политического стратегического паритета", - сказал эксперт.

И в этом контексте он особо подчеркнул, что Россия привержена исключительно мирному разрешению карабахской проблемы политическими методами. "Любое возобновление боевых действий приведет к новым жертвам и потерям. Но, надо заметить, что сама система обороны Нагорного Карабаха за эти годы была построена таким образом, что даже лобовой удар не позволит Азербайджану добиться блицкрига. Будут потери, не будет быстрых военных успехов>, - подчеркнул Коротченко.

В тоже время, он выразил убеждение, что информация газеты "КомерсантЪ" о предстоящих поставках, скорее всего достоверная. " Хотя понятно, что такие контракты обычно вплоть до момента их подписания не афишируются. Более того, зачастую о поставках становится известно уже постфактум. В любом случае, поставки "Полонезов" будут предметом внимательного анализа со стороны Минобороны Армении и России", - добавил эксперт.

Ранее, в "КомерсантЪ" появилась информация о возможных поставках Минском систем "Полонез" Баку уже в текущем году. Источник сообщал, что первый твердый контракт подразумевает передачу десяти комплектов РСЗО (туда входят ракеты, транспортно- заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и т. д.). Юридические документы находятся на финальной стадии, а клиент <заканчивает решать свои финансовые вопросы>, подчеркнул собеседник издания. Источник не назвал имя заказчика, однако ряд представителей предприятий российской оборонной промышленности говорят, что речь идет об Азербайджане.

Отметим, что система "Полонез" предназначена для поражения любых групповых или точечных целей противника, живой силы и техники в любых видах ее комплектации. Она включает в себя машину боевого управления, транспортно-заряжающую машину и ракеты различного назначения в транспортно-пусковых контейнерах. По своим тактико- техническим характеристикам РСЗО превосходит свои российские аналоги. В частности, у тех же РСЗО "Смерч" дальность стрельбы равна 90 километров, у "Полонезов" - от 50 до 200 и более километров. Слухи о поставках со стороны Минска ракет "Полонез" Азербайджану муссируются достаточно давно - после получения Арменией ракетных комплексов "Искандер" из России.