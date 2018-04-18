Среда, 18 Апреля 2018 13:28

АрмИнфо. Лидер партии "Еркир Цирани" Заруи Постанджян призывает всех - от мало до велика принять участие в общенародном протесте. "Мы осуществляем мирный, ненасильственный протест против тирании и диктатора во имя той республики, где у всех есть равные права и обязанности", - заявила она, выступая перед собравшимися в армянском Ванадзоре.

По ее словам, в данный процесс должны быть вовлечены все - от мало до велика. Как отметила Постанджян, акция протеста под лозунгом "Сделай паг, откажи Сержу" пройдет во всех городах Республики, и после Ванадзора они собираются в другой город Лорийской области - Спитак.

Акции проходят также в городах Октемберян Армавирской области и Гюмри, Ширакской области РА.

Между тем, по состоянию на 12.00 в отделения Полиции Еревана подверглись приводу 66 граждан.