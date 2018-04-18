Среда, 18 Апреля 2018 13:06

АрмИнфо.Поступила информация о том, что двери ереванских ВУЗов закрыты, чтобы не допустить участия студентов в акциях протеста "Сделай шаг, откажи Сержу". Об этом, выступая перед протестующими у здания Ереванского госуниверситета, заявил Никол Пашинян. Он призвал Министерство образования и науки Армении прекратить позорный метод работы.

Вместе с тем, Пашинян, обращаясь к студентам "в заточении", призвал не звонить в случае, если перед ними руководство ВУЗа закроет двери. "Мы уже вам показали, как открывать двери. Если такое случиться, сами открывайте двери и присоединяйтесь к нам", - заявил он.

Между тем, заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян, в беседе с журналистами заявил, что будут предприняты действия по разблокированию улиц и восстановления нормального дорожного движения.

Отмечается, что в городе Армавир, административном центре Армении также проходят акции протеста. Протестуюшие собрались у армавирской школы N4.