Вторник, 17 Апреля 2018 23:39

АрмИнфо. Армен Дарбинян, который руководит Российско-Армянским (Славянским) Университетом с 2001 года, сегодня на общей конференции вуза был переизбран на должность ректора РАУ.

Армен Дарбинян, 1965 года рождения, доктор экономических наук, член-корреспондент Национальной Академии Наук Республики Армения, Академик Российской Академии естественных наук.

Дарбинян окончил экономический факультета МГУ им. Ломоносова. В середине 90-х был первым заместителем Председателя Центрального Банка, затем министром финансов, министром финансов и экономики. С апреля 1998 по июнь 1999 - премьер-министр Республики Армения. Инициировал и осуществил масштабную денежную приватизацию государственной собственности, в том числе крупных объектов государственной собственности. Под его руководством был разработан и внедрен в действие новый Гражданский кодекс Республики Армения. Дарбинян - автор многочисленных научных публикаций, научно-аналитических статей и газетных публикаций, руководитель Научной группы РАУ <Актуальные проблемы политики, права и экономики переходного периода>.