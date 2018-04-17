Вторник, 17 Апреля 2018 21:18

АрмИнфо. "У Сержа Саргсяна нет управляемого им народа, у граждан Армении нет премьер-министра по имени Серж Саргсян", - заявил 17 апреля на митинге, организованном оппозиционным движением "Сделай шаг, откажи Сержу", руководитель фракции "Елк', депутат Национального Собрания РА Никол Пашинян.

По его словам, многие считают, что в Армении ничего не изменилось, и Серж Саргсян вновь стал главой государства, но изменилось многое. "Об этом свидетельствует и тот факт, что впервые в истории Третьей Республики главная площадь страны столь многочисленна. Между тем, об этом митинге было сообщено всего за пять часов до его проведения, что свидетельствует об отношении народа к личности Сержа Саргсяна. Мы перенесли наш митинг на площадь республики, чтобы доказать о существовании Республики Армения, чтобы доказать стремление народа избавится от Сержа Саргсяна, которому тот же народ говорит решительное "нет", - сказал депутат, объявив о начале бархатной революции.

Пробуждение народа, по его словам, необходимо для будущего детей, для будущего страны. "Сержик, уходи", - заявил Пашинян, фразу которого начали скандировать участники митинга. Он призвал граждан страны не ходить на занятия и на работу до полной победы, в том числе путем блокирования зданий государственных структур, в том числе, на улице Баграмяна 19 и 27, где находятся администрации премьер-министра и Национального Собрания, а также здания государственных структур. Завтра, с 18 апреля действия движения начнутся с 10.00 на площади Республики. Он призвал своих единомышленников не поддаваться на провокации полиции. Пашинян также обратился к знаменитым музыкантам Шарлю Азнавуру и Сержу Танкяну, а также актрисе Арсине Ханджян вернутся на Родину и поддержать начавшееся в Армении движение.

Пашинян сообщил, что по всей стране должны быть созданы Комитеты бархатной революции, которые доведут этот процесс до победы. "Очень скоро создаться такая ситуация, что народ и госструктуры будут подчиняться не Саргсяну, а этим комитетам",- заявил он, добавив, что завтра с утра начинается 3 этап блокирования зданий госучреждений. "Мы должны сделать так, чтобы завтра был парализован не только центр Еревана, но весь город. Саргсян и его приспешники не должны свободно двигаться по столице, они должны двигаться только по тем участкам, которые они оградили колючей проволокой. Мы должны сделать так, чтобы они двигались по этому ограниченному участку, чтобы они видели страну из-за колючей проволоки. Для них в стране будут действовать КПП, только при специальном разрешении они могут продвигаться через эти КПП",- заявил Пашинян.

Он сообщил, что специально затягивает митинг, чтобы не дать республиканцам за праздничными столами отметить избрание Саргсяна на посту премьера. Пашинян также объявил, что впредь нет необходимости по ночам оставаться на площади "Франции", поскольку теперь "все площади наши". "Мы завтра с 10 соберемся на площади Франции и парализуем город, теперь нам нет необходимости по ночам оставаться на улице, поскольку все улицы и площади наши, мы можем всегда их заполнить. Завтра не будут работать все госучреждения. Завтра Саргсян должен увидеть Армению из-за колючей проволоки",- заявил Пашинян, призвав своих сторонников шествием пройтись по улицам Еревана. Отметим, что сегодня Серж Саргсян был избран премьер-министром РА. В тот же день президент РА Армен Саркисян подписал указ о назначении Сержа Саргсяна главой правительства. Также 17 апреля лидер движения, депутат парламента Никол Пашинян заявил, что в Армении объявляется старт ненасильственной, бархатной революции. По словам оппозиционера, в воздухе витает дух революции. Однако для свершения революции, как считает Пашинян, необходимо осуществить "сетевую борьбу" - заблокировать нормальную работу госучреждений, в том числе, путем проведения сидячих пикетов внутри государственных зданий. Участники акции протеста "Сделай шаг, откажи Сержу" далее заблокировали вход в здание Комитета по Государственным доходам, в ходы в здание МИД Армении, Минюст, Минобразования и ряд других учреждений.