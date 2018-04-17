Вторник, 17 Апреля 2018 20:53

АрмИнфо.Премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили поздравил Сержа Саргсяна в связи с избранием на посту главы армянского кабмина. "Поздравляю, дорогой друг. Надеюсь, дружба наших народов еще больше углубится и укрепится",- говорится в послании.

Ранее Саргсяна поздравил Бако Саакян. Саргсян избрался на посту премьера 97 голосами "за" и 17 "против".