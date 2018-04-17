Вторник, 17 Апреля 2018 20:50

АрмИнфо.Сегодня в Армении группа людей, собравшись в определенном здании, избрала Сержа Саргсяна премьер-министром страны. С таким же успехом они могли избрать его королем или императором. Об этом 17 апреля на многочисленном митинге, организованном оппозиционным движением "Сделай шаг, откажи Сержу", заявил депутат Национального Собрания РА от фракции "Елк" Арарат Мирзоян.

По его словам, в Армении нет премьер-министра Сержа Саргсяна, нет власти Республиканской партии, есть власть народа, который собрался на площади Республики. По словам оппозиционера, продолжатся мероприятия по парализации государственных структур. "Мы докажем, что власть в Армении принадлежит народу, и победа необратима", - заявил Арарат Мирзоян, добавив, что власти вынуждены были отпустить всех задержанных. Депутат подчеркнул, что новое движение получает стремительное распространение по всей республике. И это движение должно стать мирным. "Необходимо изолировать тех, кто будет идти на провокации, и принцип мирной борьбы должен стать превалирующим", - подчеркнул Арарат Мирзоян.

В то же время, активист движения Давид Петросян отметил, что протестующий народ может взять на себя ответственность и пойти до конца. Для этого народ и нация должны консолидироваться.

В свою очередь, депутат, участник карабахской войны Сасун Микаелян заметил, что с 2008 года никогда в Армении не проводились столь широкомасштабных митингов. "Это индикатор победы. Мы не победили в войне, чтобы в собственной стране жить в качестве заложника",- подчеркнул он. Микаелян призвал присутствующих под прикрытием на митинге сотрудников Полиции и Службы национальной безопасности примкнуть к общенациональной борьбе. "Сегодня Серж Саргсян является легитимным премьером лишь для 77 человек",- отметил депутат, заметив, что диктаторов всегда ждала, и будет ждать печальная участь. Участники митинга отмечали, что в Армении власть захватила группа людей, которая игнорирует справедливое возмущение народа по поводу своего положения. Если же власть не прислушивается к мнению народа, то народ имеет все права и основания для смещения этой власти в любой момент. Активисты также "сообщили международному сообществу, что Серж Саргсян не представляет Армению, и его решения незаконны". Отметим, что сегодня Серж Саргсян был избран премьер-министром РА. В тот же день президент РА Армен Саркисян подписал указ о назначении Сержа Саргсяна главой правительства. Также 17 апреля лидер движения, депутат парламента Никол Пашинян заявил, что в Армении объявляется старт ненасильственной, бархатной революции. По словам оппозиционера, в воздухе витает дух революции. Однако для свершения революции, как считает Пашинян, необходимо осуществить "сетевую борьбу" - заблокировать нормальную работу госучреждений, в том числе путем проведения сидячих пикетов внутри госзданий. Участники акции протеста "Сделай шаг, откажи Сержу" далее заблокировали вход в здание Комитета по Государственным доходам, в ходы в здание МИД Армении, Минюст, Минобразования и ряд других учреждений.