Вторник, 17 Апреля 2018 19:05

АрмИнфо.Безусловно, для Армении очень важно мнение каждого ее гражданина, однако, это мнение должно выражаться без применения насилия, незаконных действий и без ограничения прав других людей. Об этом в интервью Арменпресс заявил президент Армении Армен Саркисян.

"В соответствии с Конституцией Парламентское большинство имеет право выдвигать премьер-министра страны. В свою очередь, оппозиция может проголосовать против кандидата представленного Парламентским большинством.

В тоже время любая политическая сила или гражданин имеют право в соответствии со своим Конституционным правом будь то акция протеста, митинг или любое другое мирное действие, свободно выражать свое мнение, согласие или несогласие относительно того или иного политического события.

Самая главная демократическая ценность заключается в праве свободного волеизъявления. Точка зрения каждого гражданина Армении важно для нашей страны. В тоже время во время свободного волеизъявления должно быть исключено насилие, незаконные действия и ограничение прав других людей.

Первоочередным для всех нас должно быть национальное единство. И еще раз хочу подчеркнуть, что здоровье и жизнь каждого гражданина Армении, будь то студент, участник акции протеста или полицейский очень важно для нас", - заключил президент. Отметим, что 13 апреля лидер фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" начал акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, устроив сидячую забастовку на площади Франции в Ереване. 16 апреля участники акции протеста перекрыли дорожное движение центральных улиц в столице. В тот же день между участниками акции протеста и полицейскими на проспекте Баграмяна произошло столкновение. В результате шестеро полицейских, лидер акции протеста, депутат Никол Пашинян и около четырех десятков участников были доставлены в больницы. Во второй половине дня 17 апреля Пашинян призвал парализовать работу государственных структур, заблокировав здания данных госструктур.