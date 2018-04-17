Вторник, 17 Апреля 2018 18:40

АрмИнфо.Полиция Армении считает, что действия участников шествия по центральным улицам Еревана с целью парализовать нормальную работу госучреждений выходят за рамки права на организацию и проведение мирных собраний.

Как сообщает пресс-служба Полиции РА, 17 апреля с раннего утра Никол Пашинян призвал демонстрантов заблокировать нормальную работу госучреждений. После полудня, следуя призыву Пашиняна, немногочисленные участники шествия, попытались парализовать работу госструктур. Отмечается, что Никол Пашинян призвал участников митинга при первой же возможности войти в госздания и парализовать работу данных ведомств.

"Полиция РА констатирует, чти вышеуказанные действия выходят за рамки права на организацию и проведение мирных собраний, а также участие в них, гарантированное Конституцией и законом", - говорится в сообщении. Более того, как отмечается в заявлении, многие явные проявления могут считаться уголовно-наказуемым деянием.

Правоохранительный орган заявляет, что в создавшейся ситуации будет правомерно предпринимать действия по разгону собрания и предотвращению продолжающихся преступных действий.

"Слухи о революционных настроениях, напряжении и нестабильности, а также проводимых широкомасштабных мероприятиях в различных областях и городах Армении являются абсолютной дезинформацией, и не имеют никакой связи с действительностью", - информирует Полиция РА. В связи с этим, ведомство призывает участников собрания и представителей СМИ воздержаться от подобного рода провокаций.

Полиция заверяет, что будут предприняты все правомерные действия, проистекающие и соразмерные возникшей ситуации, в целях обеспечения нормальной деятельности государственных структур, и защиты правомерных интересов лиц, выполняющих свои обязанности.

Отметим, что сегодня депутат парламента Никол Пашинян заявил, что в Армении объявляется старт ненасильственной, бархатной революции. По словам оппозиционера, в воздухе витает дух революции. Однако для свершения революции, как считает Пашинян, необходимо осуществить "сетевую борьбу" - заблокировать нормальную работу госучреждений, в том числе путем проведения сидячих пикетов внутри госзданий. Участники акции протеста "Сделай шаг, откажи Сержу" далее заблокировали вход в здание Комитета по Государственным доходам, в ходы в здание МИД Армении, Минюст, Минобразования и ряд других учреждений.