Вторник, 17 Апреля 2018 18:33

АрмИнфо.Лидер движения "Сделай шаг", оппозиционный депутат Никол Пашинян опровергает информацию о том, что он передавал какую-либо записку полицейскому.

По словам Пашиняна, он всего лишь пытался удержаться за замначальника столичной полиции Валерия Осипяна, чтобы не упасть. При этом он добавил, что оригинал видео- записи данного момента есть, и можно удостоверится в правдивости его слов. Пашинян также подчеркнул, что давно знаком с Осипяном лично, и при необходимости смог бы наладить с ним контакт и не прибегал бы к таким нелепым действиям. "Так, что никакой так называемой записки перед столкновениями с представителями правоохранительных органов я никакому полицейскому не передавал. Я не планировал касаться этой провокации, однако поскольку наш народ был много раз обманут, я решил выступить с разъяснениями. Сечас высокие технолгоии дают возможность смонтировать любой ролик", - сказал он.

Отметим, что с раннего утра в социальных сетях крутится видеоролик, где видно как Пашинян передает записку полицейскому перед столкновениям между полицией и митингующими 16 апреля. Тем не менее остается открытым вопрос, почему Пашинян отклонился от своего первоначального плана и с утра не заблокировал подступы к НС, а вместо этого повел народ по окраинам Еревана.

Примечательно, что полиция продолжает активно подвергать приводу активистов. По положению на 14:00 более восьми десятков активистов были подвергнуты приводу. Среди них много организаторов акций протеста. Меж тем, Омбудсмен Армении уже выступил с заявлением, в котором подчеркнул незаконность длительного удержания подвергнутых приводу лиц. Полиция Армении пообещала разобраться в ситуации.