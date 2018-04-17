Вторник, 17 Апреля 2018 18:32

АрмИнфо.17 апреля Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание Сержу Саргсяну по случаю избрания его на должность Премьер-министра Республики Армения.

В послании говорится: "Многоуважаемый Серж Азатович! От имени народа, властей Арцаха и от себя лично сердечно поздравляю Вас с избранием на должность Премьер-министра Республики Армения! Уверен, что Вы сделаете все возможное для развития и усиления Матери-Армении и Арцаха, укрепления обороноспособности нашего народа, углубления

связей Родина - Диаспора, решения общенациональных задач. Уверен, так как Вы принадлежите к числу людей, которые имеют большой опыт и знания политического и государственного деятеля: в судьбоносное для нашей страны время Вы самоотверженно служили делу создания армянской государственности и достижения наших побед и успехов. Еще раз поздравляю Вас и желаю крепкого здоровья, успехов и всех благ на пути осуществления Вашей ответственной миссии!"

Серж Саргсян избрался премьером 97 голосами за и 17 против.