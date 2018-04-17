Вторник, 17 Апреля 2018 18:20

АрмИнфо. Если оппозиция попытаются прорвать полицейский кордон, то полиция будет вынуждена применить силу. Об этом в беседе с журналистами 17 апреля заявил депутат от фракции АРФ "Дашнакцутюн" Агван Варданян.

Варданян отметил, что его беспокоит не число митингующих, а риск противостояния между участниками акций и полицией. Секретарь фракции АРФД заявил, что от уличных столкновений надо воздержаться. Также депутат заявил, что, по его мнению Никол Пашинян поступил очень правильно, призвав участников акций отказаться как от нападений, так и от провокаций.

На вопрос возможно ли, чтобы депутаты стали барьером между митингующими и полицией, как во время акций "Электрик Ереван" Варданян заявил, что сейчас депутаты заняты выборами.

Отметим, что лидер акций протеста "Сделай шаг откажи Сержу" Никол Пашинян, который выступает против премьерства Сержа Саргсяна, вечером 16 апреля заявил, что 17 апреля он перекроет все входы в Парламент Армении и не даст депутатам войти в здание и проголосовать за Саргсяна. Однако, 17 апреля все входы в Парламент оказались открыты и депутаты большинством голосов - 77 "за" и 17 "против" выбрали новым премьер-министром Армении Сержа Саргсяна.