Вторник, 17 Апреля 2018 18:08

АрмИнфо. Критика парламентских оппозиционеров пришлась не по душе теперь уже премьеру Армении Сержу Саргсяну - он посоветовал им избавиться от комплексов.

"Я Вам дам несколько советов, Ваше дело принять их или нет - во-первых, избавьтесь от комплексов, услышьте, что говорят вам, это пойдет вам же на пользу. Не говорите от имени народа, у вас нет такого права, от имени народа может говорить лишь парламентское большинство. И третье, приложите усилия - верните вашего друга с улицы (речь об организаторе митингов последних дней, депутате Николе Пашиняне). Кровопролитие не исходить ни из чьих интересов. Вы думаете, что захват зданий госструктур - это мирные акции, это ваше мнение. Избавьтесь от комплексов, вернитесь в конструктивное русло",- заявил Саргсян, обратившись к депутатам от оппозиционного блока "Елк", подвергших его резкой критике в парламенте.

Он не согласился с критикой оппозиционных депутатов, утверждая, что эта "любительская" критика нацелена на очернение власти и правящей партии: "Мы выиграли две войны, пережили два международных экономических кризиса, утвердили свои позиции на мировой арене. Для того, чтобы иметь просвещенную и процветающую страну, мы должны сделать так, чтобы спящие вулканы не проснулись, а для этого мы не должны бередить их".

Тем не менее, он поблагодарил блок "Елк" за активизацию парламентаризма, руководство Национального Собрания за хорошую работу, и особенно блок "Царукян", который "не руководствуется принципом - раз мы оппозиция, значит мы всегда против". "Вы всегда, в первую очередь, руководствуетесь государственными интересами, поэтому ваша критика для нас очень важна",- заверил президент, призвав все силы НС, в том числе и оппозицию отдать свои голоса за него в знак уважения к парламентскому большинству.

Тем не менее, из 94 проголосовавших 17 депутатов были против Сержа Саргсяна - 5 из блока "Елк" и 12 из блока "Царукян".